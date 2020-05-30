نبيل الحلفاوي ناعيًا حسن حسني: سيعيش بأعماله عبر الأجيال

نعى الفنان نبيل الحلفاوي النجم القدير حسن حسني والذي توفته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 89 عامًا، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة، على أن تشيع جنازته من مستشفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم.

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وكتب الحلفاوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"الآن فقط يستريح..بعد رحلة طويلة شاقة لم يعرف خلالها التقاط الأنفاس إلا مضطرًا في عامه الأخير.. رحلة انطلق خلالها متوهجًا مبهجًا طيبًا محققًا تواجدًا ملحوظًا سيعيش به عبر الأجيال رغم رحيله".

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ووجه واجب العزاء لأسرته قائلًا:"رحمه الله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه والأسرة الفنية وجمهوره..وداعا".

وكانت أخر أعمال الفنان الكبير الراحل حسن حسني التي شارك فيها مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق، والذي عرض فى موسم دراما رمضان 2020، كما شارك فى مسلسل "أبو جبل"، مع الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

يذكر أن الراحل شارك كبار النجوم بالسينما والمسرح والتلفزيون في أبرز أعمالهم الفنية، ونجح في تقديم الأنواع الفنية من الأدوار الشريرة والطيبة والكوميدية والإجتماعية وغيرها من الأدوار التي حفرت في ذاكرة الجمهور المصري والعربي أجمع.