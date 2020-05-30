رحيل الفنان حسن حسني عن عمر ناهز 89 عاماً

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل كما نعاه فنانون من مختلف الدول العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولد حسني في تشرين الأول عام 1931 وبدأ بالتمثيل في مسرح المدرسة الذي حصل منه على العديد من الجوائز، ثم فرقة المسرح العسكري وبعدها المسرح القومي.

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