تجسيد صورة الشهيد المنسي بالغرافيتي والأرز والماكياج

متابعة بتجــــــــرد: تداول رواد سوشيال ميديا صوراً توثق تجسيد فنانين تشكيلين لشخصية الشهيد أحمد المنسي، الأمر الذي حاز على إعجابهم.

من ضمن هذه الأعمال غرافيتي تفنن في رسمه شقيقان، حيث يجمع بين الملحمة الوطنية الواقعية وبطل العمل الدرامي، واستغرق الغرافيتي يومين متواصلين.

فيما جسد الشيف المصري خالد عبدالفتاح، صورة البطل الشهيد، باستخدام قرابة 5 آلاف حبة أرز.

كما شاركت الفتاة المصرية نانسي زيدان التي تعد واحدة من أهم المواهب الشابة التي تستخدم فن وضع المكياج لتقمص شخصيات لمشاهير العالم العربي، متابعيها بصورة لها وهي تتقمص شخصية المنسي، معتمدة في طريقتها على استخدام «الكانتور»، مع إضافة ظل مختلف من «الكونسيلر»، لكي تصنع الظلال الموجودة في صورة المنسي، كذلك استخدمت أقلام الكحل أسفل عينها.