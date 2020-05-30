تايلور سويفت لترامب: سنصوت لإزاحتك

متابعة بتجــــــــرد: ردّت مغنية البوب الشهيرة تايلور سويفت بقوة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما كتب تغريدة توحي بأنه يسمح بإطلاق النار على متظاهرين غاضبين من قتل الشرطة رجلاً من أصحاب البشرة السمراء في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.
وكتب سويفت على تويتر، حيث يتابعها 86 مليون مستخدم: «بعدما أشعلت نيران تفوق البيض والعنصرية خلال كل فترة رئاستك، هل لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟».
واستشهدت بتغريدة ترامب المثيرة للجدل التي قال فيها: «عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار» قبل أن تضيف: «سنصوت لإزاحتك في نوفمبر».
وقد أثار ترامب الجدل بعد نشره تغريدة في وقت متقدم من الليل على احتجاجات عنيفة مناهضة للشرطة في مينيابوليس وصف فيها المتظاهرين بـ«قطاع طرق» وحذر من تدخل عسكري.
ونشر مئات الجنود في شوارع مينيابوليس وسانت بول أمس بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب التي بدأت للتنديد بوحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصول أفريقية.
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