نادين لبكي: أعتبر نفسي محظوظة أنّي أعيش في هذه الفترة التاريخية من حياة أرضنا وعالمنا!

متابعة بتجـــــــــرد: على هامش إطلاقها لمبادرة زرّيعة قلبي لتشجيع الزراعة المستدامة، تحدّثت المخرجة اللبنانيّة نادين لبكي لقناة سكاي نيوز عربيّة في لقاء مع الإعلامي سعيد الحريري عن فوائد هذه المبادة مؤكّدة على دور الأغنية البسيطة التي تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب لإيصال أهميّة فكرة الزراعة المستدامة، وخصوصاً في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وأضافت أنّها لا تطرح هذه الفكرة كحلّ للأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، وإنّما قد تخفّف هذه الفكرة عن شريحة كبيرة من الناس شعور الإحباط، وتمنحهم الإحساس بالإنتاج.

وعمّا إذا كانت المبادرة ستتضمّن دورات تدريبيّة لتعليم الناس أصول الزراعة قالت: ” هذا ما نسعى لتنظيمه كي نوفّر للراغبين بالزراعة الإستناد إلى مراجع مفيدة تدعمه وتقدّم له النصح في هذا المجال”.

وعما إذا كان المبادرة تلقى الدعم المادي من قبل الجهات الحكومية أو جهات المجتمع المدني، قالت: ” ليس هناك أيّ دعم في الوقت الحالي من الجهات الحكومية، ونحن لا نعوّل على الدولة كثيراً، لأنّها لو كانت تودّ أن تعمل لكانت فعلت ذلك منذ زمن، كما أنّ هذا لا يعني أنّنا نحلّ مكان الدولة، ولكنّنا نحاول أن نساهم بطريقة إيجابيّة في تأقلم الناس مع دورة الطبيعة وحكمتها، ومن الجميل أن نعود إلى الأرض ونفهمها، ونخلق هذا النوع من التعلّق الروحي بأرضنا”.

ومن جانب آخر تحدّثت لبكي عن الأمثولة الأهم التي يجب ان نتعلّمها من جائحة كورونا، ألا وهي أنّنا بحاجة لأمور بسيطة أكثر بكثير ممّا كنا نعتقد، وأضافت: “أعتبر نفسي محظوظة بأنّي أعيش في هذه الفترة التاريخية من حياة أرضنا وعالمنا، وبالنسبة لي سأتأقلم مع كلّ ما يمكن أن يحدث، ولكن يبقى الخوف من فكرة التباعد، وعدم إستطاعتك من إحتضان شخص تحبّه، أو حتّى الإقتراب منه”.

هذا وأدلت نادين بوجهة نظرها عن مستقبل السينما، وعمّا إذا صوّرت مشاهد حظر التجول الإستثنائية لإستخدامها في فيلم مستقبليّ يعالج موضوع جائحة كورونا. وأضافت أنّه على الرغم من أنّنا جالسون ومحميون مع عائلتنا وأولادنا في المنازل، إلاّ أنّه على الرغم من السكوت الذي فرضته كورونا في الخارج إلاّ أنّ ضجيجاً كبيراً وجهنماً صاخباً يعيشه الناس في هذه الفترة، لا يمكن إلا أن يصل إليك حتّى وأنت منغلق داخل جدران منزلك.