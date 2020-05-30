نانسي عجرم بحفلها الأونلان الأوّل تحقق رقمًا قياسيًا على يوتيوب

متابعة بتجـــــــــرد: تتلقى النجمة اللبنانية نانسي عجرم أصداء حفلها الأونلاين الأوّل حتى يومنا هذا وبعد مرور أربعة أيام على بثه.

وحقق فيديو الحفل في وقت قياسي أكثر من مليون مشاهدة عبر قناة نانسي عجرم الرسمية في موقع “يوتيوب” متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في لبنان، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية وعدد من البلدان العربية.

وجاء حفل نانسي الأونلاين كمتنفس لما تعانيه الشعوب العربية من ملل وضجر وصعوبات في ظل انتشار وباء كورونا والرسالة التي أرادت أن تنقلها إلى العالم، لا سيّما العالم العربي: “أمل بلا حدود” (Hope Beyond Borders).

واختارت نانسي وفرقتها أن تطلّ على جمهورها في عيد الفطر من أحد أسطح مدينة بيروت، لتجمع في حفلتها لقطات لها وهي تغني، بالإضافة الى لقطات مسجلة لها من شاطئ البحر ومجموعة من اللقطات الجوية لمدينة بيروت.

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وانتقلت نانسي خلال حفلتها بين عدة “ديكورات” وفقاً للنمط الموسيقي بين الرومانسي والإيقاعي والبوب، لتحصد إعجاب الآلاف من متابعيها.