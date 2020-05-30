حسن حسني في آخر ظهور له: "مستعجلين ليه على موتي لكل أجل كتاب"

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"الخليج 365" من بيروت: توفي الممثل المصري حسن حسني فجر السبت إثر سكتة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 89 سنة، في مستشفى دار الفؤاد في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وفاته

وكان نجم الكوميديا الراحل قد نقل إلى المستشفى بعد أن ساءت حالته الصحية لكنه توفي بعد أقل من 24 ساعة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، حيث أثرت مشاكل التقدم في العمر على حالته بدرجة كبيرة.

تفاصيل الجنازة

وكان الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين قد أعلن أن جثمان الراحل حسن حسني سوف تخرج من مستشفى دار الفؤاد في الـ10 صباحاً ليرقد في مثواه الأخير بعد أن تُقام صلاة الجنازة عليه داخل مقبرة العائلة.

شائعات متكررة عن وفاته

وكان الفنان الراحل قد تعرض لشائعات متكررة عن وفاته قال عنها : "كويس دى بروفة كويسة".



وذلك خلال لقائه فى برنامج أحلى النجوم المذاع على قناة "المحور"، والذي تقدمه الإعلامية "بوسي شلبي"،مضيفاً لأنه لا يعرف هوية مروج الشائعة فلا يوجد عداء بينه وبين أحد ليفعل هذا المقلب أكثر من مرة، ونوه أن من ينشر تلك الشائعات لو يشيع هذا من باب الاستخفاف فحاجة دمها تقيل - على حد قوله.

وأوضح الفنان القدير، أن أولاده يصابون بالخوف والفزع عند قراءة مثل هذه الشائعات، وردد فى غضب شديد: ياخوانا أنتو مستعجلين ليه ده لكل أجل كتاب هييجى يومى هموت على طول".

وأكد حسنى، أن الأمر أصبح مفزعا لدرجة أن أحد أولاده كان مسافرا وحجز خصيصا تذكرة طيران وعاد لمصر.

آخر أعماله

في حين كان العمل الأخير للفنان حسن حسني مع النجمة غادة عبد الرازق خلال مسلسل سلطانة المعز الذي عُرض خلال شهر رمضان.

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نبذة عن حياته

وولد حسني في القاهرة عام 1931، وظهرت ميوله الفنية مبكرا في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

وبدأ الممثل المعروف حياته الفنية في المسرح، لكن بداية تعرفه على الجمهور كانت في التلفزيون من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة عبد المنعم مدبولي.

وخلال مسيرته السينمائية، عمل حسني مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم نور الشريف في فيلمي "الكرنك" و"سواق الأتوبيس"، وأحمد زكي في فيلم "الهروب" و"زوجة رجل مهم".

كما عمل مع عدد من أكبر المخرجين، من بينهم محمد خان، وعاطف الطيب، ورضوان الكاشف.

وكان عقد التسعينيات من القرن العشرين نقطة انطلاق حسني إلى النجومية في عالم السينما والانتشار المكثف ليتحول إلى عامل مشترك بين العديد من الأفلام.

ولم تقتصر موهبة حسني على الكوميديا، إذ برع أيضا في أدوار كبار المسؤولين في أفلام "البريء"، و"الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، علاوة على مجموعة من أدوار الشر.

وحصل حسن حسني على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نسخة 2018، وذلك عن مجمل أعماله التي شكلت تاريخا مهنيا طويلا في عالم الشاشة الكبيرة.

كما كرمه مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة في ديسمبر/ كانون الأول 2019.