شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. تشييع جثمان حسن حسني ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شيعت جنازة الفنان حسن حسنى من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة هناك وتم دفن الجثمان بحضور محبيه وبعض الفنانين منهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم .

الفنان حسن حسنى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وشارك النجم الكبير حسن حسنى في العديد من الأعمال السينمائية وأحب مساعدة كافة النجوم الشباب، وساندهم في أفلامهم حتى أصبحوا نجوما كبارا، واعتبروه أباً لهم، لذلك حرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم النجومية والشهرة، ومنهم الفنان الراحل علاء ولي الدين في فيلم "عبود على الحدود" و"الناظر صلاح الدين"، وبجانب الفنان محمد هنيدي الذي شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها: "يا أنا يا خالتي"، و"عسكر في المعسكر"، ومسرحية "حزمني يا" وغيرها من الأعمال.

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وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.



