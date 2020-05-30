شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد:حزنى تحول لغضب بسبب مقتل جورج فلويد وأدعوكم للتبرع لمساعدة عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، عن حزنها بسبب مقتل الشاب الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد على يد ضابط شرطة، الأمر الذى نتج عنه اضطرابات فى المدن الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وقعت أعمال شغب وتخريب إثر حالة الغضب التى اجتاحت نفوس كثيرين بسبب واقعة القتل المؤلمة.

وقالت بيلا حديد، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، أنا متأكده من أنكم جميعًا تشعرون بنفس الشعور لكن حزنى تحول بشراسة إلى غضب.. لن يتم التغاضى عن هذا.. مرر لبعض الحقيقة".

وأضافت "أرسل فلويد إلى 55156 ، لذا ليس فقط واحد، ولكن يجب على جميع الضباط الأربعة الذين شاركوا فى هذه الجريمة أن يتحملوا أفعالهم ويؤخذوا إلى السجن مدى الحياة.. حقيقة أنهم كان بإمكانهم الوقوف هناك ومشاهدتهم أمر مثير للاشمئزاز.. وفى نظرى، بنفس السوء.. إذا كنت قادرًا، فيرجى مشاركتى فى التبرع لمساعدة عائلة جورج فلويد مع صندوق جورج فلويد التذكارى الرسمى".

ويذكر أنه قد أجج مقتل جورج فلويد غضبا واسعا فى عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول الفيديو، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين وأحرقت العديد من السيارات والمنشآت.

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جورج فلويد المواطن الأمريكى الإفريقى الأصل توفى فى المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للحادث.

ويشار إلى أن قوات الخدمة السرية فى الولايات المتحدة، كانت قد أصدرت قرارا، يوم الجمعة، بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصل إفريقى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، وفق روسيا اليوم، إنه ومع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا - لافاييت بارك، تم إغلاق البيت الأبيض، بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين، وأضافت، أن ضباط الخدمة السرية لم يسمحوا لأحد بالخروج من البيت الأبيض.

وأفادت وسائل الإعلام بأن عناصر من قوات الخدمة السرية أوقفت شخصا على الأقل من المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين.