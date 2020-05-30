شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا حسن حسنى: نبيل الحلفاوى:الآن فقط يستريح..منى زكى ونور ونيكول: هتوحشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين، على وداع الفنان الراحل حسنى حسنى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، حيث نعوه بكلمات مؤثرة.

الفنان نبيل الحلفاوى، نعى الفنان الراحل عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الآن فقط يستريح.. بعد رحلة طويلة شاقة لم يعرف خلالها التقاط الأنفاس إلا مضطرا فى عامه الأخير، رحلة انطلق خلالها متوهجا مبهجا طيبا محققا تواجدا ملحوظا سيعيش به عبر الأجيال رغم رحيله، رحمه الله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه والأسرة الفنية وجمهوره".



نبيل الحلفاوى

وقالت النجمة منى زكى: "حبيبى الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته.. هتوحشنا أوى"، بينما قالت النجمة نور اللبنانية: "مع السلامة يا حبيب الكل.. ربنا يرحمك يا عم حسن"، فيما قالت الفنانة اللبنانية نيكول سابا: " الله يرحمك يا عم حسن، كان ليا الشرف إنى أشتغل معاك وأتعلم منك واستمتع بالأحاديث الحلوة عن ذكرياتك فى التمثيل زمان مع جيل الممثلين القدام، سبحان الله جيل وجيل وجيل.. فى الجنة إن شاء الله".

Advertisements



منى زكى

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



نيكول سابا

ومن المقرر أن تشيع أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مستشفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.



نور

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.