شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبرز مشاهد حسن حسنى في السينما ومساندته للفنانين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان الكبير حسن حسنى، منذ قليل، عن عمر ناهز 89 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، أمس الجمعة، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل غرفة العناية المركزة حتى فارق الحياة، ونرصد أبرز مشاهده في السينما التي أضحكت الملايين من الجماهير.

شارك النجم الكبير حسن حسنى في العديد من الأعمال السينمائية وأحب مساعدة كافة النجوم الشباب، وساندهم في أفلامهم حتى أصبحوا نجوما كبارا، واعتبروه أباً لهم، لذلك حرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم النجومية والشهرة، ومنهم الفنان الراحل علاء ولي الدين في فيلم "عبود على الحدود" و"الناظر صلاح الدين"، وبجانب الفنان محمد هنيدي الذي شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها: "يا أنا يا خالتي"، و"عسكر في المعسكر"، ومسرحية "حزمني يا" وغيرها من الأعمال.

كما شارك النجم أحمد حلمى في "ميدو مشاكل"، وهاني رمزي في فيلم "غبي منه فيه"، ومحمد سعد في "اللمبي"، و"اللي بالي بالك"، وحمادة هلال في "عيال حبيبة"، ورامز جلال في "أحلام الفتى الطائش"، وغيرها من عشرات الأعمال كان فيها الفنان حسن حسني سنداً لجيل كامل من الشباب الذين استندوا على كتفه فمنحهم من نجوميته وخبرته.

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كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وتواجد الفنان الكبير الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.