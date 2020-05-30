شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان حسن حسنى من المستشفى لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر جثمان الراحل حسن حسنى المستشفى وفى طريقه إلى مقابر الأسرة على طريق الفيوم، ولم يحضر أحد سوى المطرب الشعبى سعد الصغير، ، لصلاة الجنازة عليه الجثمان بحضور الأسرة والأقارب، والذى رحل عن عالمنا الفنان حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

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وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وتواجد الفنان الكبير الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.