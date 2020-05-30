شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تنعي حسن حسني بكلمات مؤثرة وتطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة دينا فؤاد، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

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وكتبت دينا فواد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : "إنا لله و إن إليه راجعون ، الله يرحمك يا عّم حسن و يغفر لك و يجعل مثواك الجنة أرجو الدعاء للفنان القدير حسن حسنى".

وتابعت فؤاد اننا فقدنا قيمة فنية وسينمائية كبيرة برحيل فنان شامل له اعمال رائعة ، وساهم في دعم المواهب الفنية