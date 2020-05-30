شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تدعو بالرحمة و المغفرة للراحل حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫نعت النجمة الكبيرة شريهان، الفنان الكبير حسن حسني، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة.

نشرت شريهان، عبر حسابها على تويتر، صور جمعتها بحسن حسنى، وكتبت قائلة:" تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى البقاء لله حسن حسني".



شريهان

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.