شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الرحيل .. شاهد ماذا قال حسن حسنى عن شائعة موته "عاوز أعيد بالكحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في آخر ظهور صحفي للفنان حسن حسني، كان لنا معه هذا اللقاء الخاص، للحديث عن شائعة وفاته، والمفارقة أن الظهور كان أيضا قبل عيد الفطر الماضي، وهو قريب من التاريخ الذي توفي فيه هذا العام، وطلب وقتها من المواطنين عدم الانسياق وراء شائعة وفاتة، وقال "عايز أعيد بالكحك مش بالإشاعة ديه".

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

Advertisements

ومن المقرر أن تشيع أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مستشفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.