شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأخير لحسن حسنى مع هنيدى ومحمد سعد .. ضحك وكلام من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في آخر ظهور للفنان حسن حسني، ظهر النجم الكبير بين الفنان محمد هنيدي والفنان محمد سعد، خلال تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي فى دورته الرابعة برئاسة الفنان أشرف زكى، وذلك بمسرح النهار الخاص بالنقابة بشارع قصر العينى.

وشهد الحفل حفاوة شديدة من الفنانين الذين تواجدوا للمشاركة فى هذه اللحظة، حيث صعد كل الفنانين الحاضرين على خشبة المسرح لتكريم الفنان الكبير الذى وجه الشكر لكل الحضور وللنقابة وأشرف زكى على فكرة المهرجان وتكريم فنان أو اثنين كل دورة لأن ذلك يشعر الفنانين بالتقدير لما قدمه من أعمال فى مشواره الفنى.

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن المقرر أن تشيع أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مستشفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.