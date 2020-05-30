شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله:" بحاول استوعب مفاجأة رحيل حسن حسنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم صلاح عبد الله، عن حزنه الشديد لوفاة صديقه الفنان الكبير حسن حسني، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة.

ولم يصدق صلاح عبد الله رحيل صديقه، حيث كتب قائلا:" ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي يا أستاذي هو أنا مش كلمتك قبل العيد واطمأنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمد لله كويس كنت كويس دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة".



صلاح عبد الله

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.