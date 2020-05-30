شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى عن حسن حسنى: "كان فناناً عظيماً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نجمة الجماهير نادية الجندى الراحل الفنان الكبير حسن حسنى الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عاما، بكلمات مؤثرة عبر صفحتها انستجرام ونشرت صورة للراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمه .. خالص التعازى لأسرته ولكل محبيه نسألكم الدعاء.. كان فنانًا عظيمًا".

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رحل عن عالمنا الفنان حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر التي مكث بها لدى تعرضه للأزمة الصحية بعد ساعات قليلة وسوف يتم الدفن بمقابر الأسرة في طريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.