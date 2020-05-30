شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى وحسام داغر وأحمد أمين ينعون حسن حسنى: الرحمة والمغفرة للأستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الحزن والأسى على عدد كبير من الفنانين والمصريون بعد رحيل الفنان القدير حسن حسنى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى، وعلى الفور نعاه النجوم بكلمات مؤثرة عبر حسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

من جهته، قال الفنان حسام داغر، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "الرحمة للأستاذ.. والعزاء لينا.. آخر الرجال المحترمين فى ذمة الله.. سلام يا عم حسن هتوحشنا حكاياتك وقعدتك الحلوة وحبك للحياة.. استعدوا لرحيل أحبابكم واشبعوا منهم قبل فوات الآوان".

ونعى الفنان والإعلامى أحمد أمين، النجم الراحل حسن حسنى، ونشر صورة الفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه على الصورة، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ والفنان الكبير حسن حسنى فى ذمة الله.. ربنا يرحمه"، كما نعت ندى بسيونى، النجم الراحل، وكتبت فى تعليقها على صورة له، ‏"ربنا يرحمك يا عظيم ويسكنك فسيح الجنان ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة".

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كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.