كتب امير فتحي في السبت 30 مايو 2020 12:00 مساءً - شاركت ناهد زيدان، زوجة الفنان السوري باسل خياط، متابعيها على حسابها على انستغرام بمقاطع فيديو لها مع ابنتها اثناء استمتاعهما بوقتهما بعد تخفيف اجراءات الحجر الصحي.
وظهرت ناهد زيدان، في الفيديو، وهي تضع كمامة وتحمل ابنتها إيزابيلا وتتجول في احد المنتزهات في دبي.
وقد اشاد المتابعون بجمال إيزابيلا ابنة باسل خياط وناهد زيدان مؤكدين انها تشبه والدها بدرجة كبيرة.
وكان باسل خياط قد نشر صورة له ولزوجته اول ايام العيد مهنئا متابعيه بعيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زوجة باسل خياط وابنته إيزابيلا في الحديقة بعد تخفيف إجراءات العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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