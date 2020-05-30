شاهد.. زوجة باسل خياط وابنته إيزابيلا في الحديقة بعد تخفيف إجراءات العزل

كتب امير فتحي في السبت 30 مايو 2020 12:00 مساءً - شاركت ناهد زيدان، زوجة الفنان السوري باسل خياط، متابعيها على حسابها على انستغرام بمقاطع فيديو لها مع ابنتها اثناء استمتاعهما بوقتهما بعد تخفيف اجراءات الحجر الصحي.

وظهرت ناهد زيدان، في الفيديو، وهي تضع كمامة وتحمل ابنتها إيزابيلا وتتجول في احد المنتزهات في دبي.

وقد اشاد المتابعون بجمال إيزابيلا ابنة باسل خياط وناهد زيدان مؤكدين انها تشبه والدها بدرجة كبيرة.

وكان باسل خياط قد نشر صورة له ولزوجته اول ايام العيد مهنئا متابعيه بعيد الفطر.