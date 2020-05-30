فن ومشاهير

أشرف زكي ينفي مجددًا وفاة الفنانة رجاء الجداوي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 30 مايو 2020

نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصري مجددًا، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، متأثرة بفيروس " المستجد".

 

وأضاف زكي،أن الفنانة ما زالت تخضع للعلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية، مؤكدًا أن حالتها الصحية جيدة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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وتخضع الفنانة رجاء الجداوي للعلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد تأكد إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، عقب يومين من انتهائها من تصوير مسلسل لعبة النسيان.

 

وكانت الفنانة الكبيرة قد أوضحت في تصريحات سابقة لها، أن حالتها تتحسن ببطء

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