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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ألبوم "Chromatica" للمغنية الأمريكية ليدي جاجا والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
صورة أرشيفية
انتهت ليدي جاجا المغنية الأمريكية الكبيرة من طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم Chromatica بعدما تم تأجيل طرحه لأكثر من 6 أسابيع نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وعادت ليدي جاجا إلى الساحة مجددًا بعد غياب دام لأكثر من 7 سنوات وذلك من خلال ألبومها الجديد Chromatica الذي تصدر "ترند" محرك البحث الشهير جوجل عقب طرحه الجمعة.
ويضم ألبوم Chromatica للنجمة العالمية ليدي جاجا العديد من الأغاني المميزة حيث يتضمن 16 أغنية تتسم ألحانها بالعصرية وكونها أغانٍ راقصة، حيث قامت نشر أغاني فردية من الألبوم على رأسها "Stupid Love" و"Rain on Me" مع آريانا جراندي، و"Sour Candy" مع بلاك بينك، وهي ذات ألحان راقصة تتسم بالحركة والنشاط.
ويشارك "إلتون جون" الصديق المفضل لنجمة الأغنية الأمريكية ليدي جاجا معها في أبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica في أغنية تجمع بين الثنائي وهي "sine from above".
وكشفت ليدي جاجا عن أسباب تأجيل طرح أبومها الجديد Chromatica وهو انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث رأت أن المناسبة لا يصح أن تنشر فيه مثل ذلك، برغم تأكيدها على أهمية الفن في تقديم الفرح للجميع.
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