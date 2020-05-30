نجوم الفن ينعون حسن حسني: "هتوحشنا يا حبيب الملايين"

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر والعالم العربي على التعبير عن حزنهم الشديد لوفاة الفنان الكبير حسن حسني عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت كلمات النجوم مؤثرة ومعبرة عن حالة الحب للفنان الراحل.

وكتب الفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مع السلامة يا عمنا هتوحشنا"، ونشر النجم كريم عبدالعزيز صورة تجمعه بالفنان حسن حسني من فيلم "الباشا تلميذ" وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا أستاذ، البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك".

وكتبت الفنانة نجلاء بدر: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا الصبر على الفراق.. سلملي على الحبايب يا عم حسن".

ونشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بالفنان الراحل وشيكو وعلق عليها قائلا: "البقاء لله في الفنان العظيم".

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ونعاه الفنان أحمد وفيق قائلا "البقاء لله .. وداعا أستاذنا الكبير"، وكتب الفنان إدوارد: "الله يرحمك كنت أبويا الروحي"، وقال عنه الفنان أحمد رزق: "حبيب الملايين هتوحشنا".

وكتب رامز جلال عبر حسابه على أنستقرام: "الله يرحمك ويبدل سيئاتك حسنات ويجعل قبرك روضة من الجنة".

كان الفنان حسن حسني رحل عن الحياة فجر السبت إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وسوف يتم تشييع الجثمان من مستشفي دار الفؤاد بمحافظة الجيزة إلى مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم، وستكتفي أسرته بأداء صلاة الجنازة عليه في المقابر.

يذكر أن آخر عمل فني شارك فيه حسن حسنى هو مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، وعرض في رمضان الماضي.