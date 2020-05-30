“احلم معنا” يجمع راغب علامة، عاصي الحلاني وفارس كرم في حفل فني زاخر بالنجوم العالميين

شارك عدد كبير من أشهر نجوم الغناء والوجوه المعروفة في العالم بالحفل الخيري “OneHuManity” أو OHM Live وذلك يوم الجمعة، في 29 مايو الجاري في محاولة لجمع الأموال لجهود التصدي لفيروس كورونا المستجد تحت شعار احلم معنا، في محاولة لجمع مليار حلم أثناء البث المباشر

وعلى مدار 24 ساعة بث متواصل عبر الانترنت أطل عشرات النجوم من العالمين العربي والغربي ليشاركوا في هذا الحدث العالمي الخيري نذكر منهم: راغب علامة، عاصي الحلاني، فارس كرم، ديانا حداد، وليد الشامي، عبد الفتاح الجريني، جميلة البدوي، ليلى كردان، كارمن سليمان وغيرهم.

أما من مشاهير العالم نذكر منهم: Dua Lipa- Avril Lavigne – Jason Derulo – Becky G – Maluma – Melanie C – Ricky Martin- Sonam Kapoor- Luis Fonsi- Jason Derulo- Eva Longoria

و”OneHuManity” هو حدث عالمي بث مباشرة على الهواء عبر منصات مختلفة بما في ذلك يوتيوب، فايسبوك، تيك توك، اسنتغرام وعلى ohm.constellation.art، بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية حول العالم. وتميز الحفل بالعروض والمقابلات واستعراض لبعض القصص التي تبعث الأمل.