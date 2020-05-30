خاص- انسحاب نجم “اسطنبول الظالمة” بسبب كورونا

بيرلا جعجع: انسحب الممثل التركي فكرت كوشكان من مسلسل “اسطنبول الظالمة” رسمياً.

وعن أسباب الانسحاب، قال “كوشكان” ان أولويته في البقاء على قيد الحياة برفقة عائلته خاصة أنه يعاني من امراض مُزمنة قد تهدد حياته في حال أصيب بفيروس كورونا.

وبعد هذا التطور المفاجئ، قام صناع العمل بكتابة مشاهد “النوبة القلبية” ومشاهد “المقبرة” لوفاة الشخصية في المسلسل.

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الجدير ذكره، أن الممثل فكرت كوشكان كان قد اتفق مع Filme 25 على بطولة مسلسل بعنوان “الكفارة أو Kefaret” في الموسم الجديد الى جانب النجمة التركية نورغول يشيلتشاي، لكن في حال شركة “افشار” المنتجة لمسلسل “اسطنبول الظالمة” قررت رفع دعوى قضية عليه بسبب انسحابه من المسلسل فلن يستطيع “فكرت” ان يشارك في أي مشروع طيلة فترة الدعوى.

نذكر ان فكرت كوشكان سبق وشارك في العديد من الأعمال منها: ابتلاع العاصفة، السعادة المزدوجة، شجرة الحياة، ممنوع، شهود وغيرها.

ترجمة موقع الخليج 365.