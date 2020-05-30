وائل جسار: المعاملة بيني وبين فهد الزاهد “أخوية”

بعد أسبوع على طرح كليب “ما تغيبش ثواني” للنجم وائل جسار، تخطى العمل المميز حاجز المليون مشاهدة وذلك في اول تعاون مع النجم اللبناني وشركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.

الأغنية تحمل طابعاً رومانسياً وهي من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت. كما ان الكليب الذي حمل رسالة انسانية نفذها المخرج فادي حداد على مدار يومين في لبنان، في عدة مناطق ومواقع لبنانية، حيث اكد المخرج المبدع ان وائل جسار ممثل بارع جداً جداً.

ورداً على سؤال هل سيخوض تجربة التمثيل قريباً، كشف وائل في لقاء اعلامي الى انه تلقى عروضات كثيرة لكن حتى هذه اللحظة هو متريث بسبب تركيزه حاليًا على اعماله وحفلاته وكليباته.

وحول انضمامه الى شركة لايف ستايلز ستوديوز، أشار “جسار” الى أنه يتشرف بأن يكون في الشركة، ووجه تحية الى رجل الاعمال السعودي فهد الزاهد على انسانيته ورقيه وتواضعه على المعاملة “الاخوية”، متمنياً ان تستمر هذه المعاملة لسنوات مقبلة.

كما أكد وائل جسار ان هذا العمل الذي يحمل توقيع المخرج فادي حداد سيكون نقلة نوعية له في عالم الأعمال المصورة حيث سيرى الجمهور شيئاً جديداً، لافتاً انه سبق له وتعاون مع حداد في كليب “غريبة الناس” وحقق نجاحاً كبيراً.

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وعن تعاونه مع المخرج فادي حداد، قال “جسار” “فادي غني عن التعريف”، لا يضغط عليه خلال التصوير بل يعطيه كامل حريته بالتحرك وهذا ما يجعل التعاون بينهما مميز.

وبعد اعلان نيته دعم موهبة شابة مغربية بأغنية مشتركة فأين اصبح هذا العمل؟ كشف وائل الى أن هذه الأغنية الجديدة ستبصر النور أيضاً ولكن لاحقاً بعد طرح كليب “ما تغيبش ثواني”. وأضاف وائل ان الموهبة المغربية تدعى جنى تتمتع بصوت جميل وهو يحب ان يشجع المواهب الجديدة لأن العالم العربي متعطش للأصوات الجميلة، متمنياً لها التوفيق في المستقبل.

وهل يفكر بأن ينضم الى لجنة تحكيم برامج المواهب، قال “اذا عرض عليّ راح فكر ألف مرة لأن الموضوع سيف ذو حدين”.

وعن الوضع الذي وصل اليه لبنان، تمنى وائل جسار على السلطة السياسية في لبنان ان تلتفت الى الشعب اللبناني العظيم الذي يرفع رأس بلده في أي بلد في العالم، ومن المعيب ان يكون مظلوماً في بلده الى هذه الدرجة افلمفروض بالسطلة السياسية ان تقدم فرص عمل وتغيرات جذرية ليصل البلد الى بر الأمان.