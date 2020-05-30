من نال ذهبية الموركس دور في رمضان 2020 ؟

أجرت لجنة جوائز الموركس دور استطلاعاً للرأي عبر الانترنت للأخذ برأي الجمهور حول الأعمال التي عرضت في رمضان ٢٠٢٠ حيث ضمت الفئات أفضل ممثل لبناني، أفضل ممثلة لبنانية، أفضل ممثل عربي، أفضل ممثلة عربية، أفضل مسلسل لبناني، افضل مسلسل عربي، أفضل مسلسل تركي، وأتت النتائج النهائية على الشكل التالي بحسب تصويت الجمهور للمراكز الثلاثة الاول.

ممثلون لبنانيون

المركز الأول: وسام حنا – المركز الثاني: بديع أبو شقرا – المركز الثالث: نيقولا معوض

ممثلات لبنانيات

المركز الأول: دانييلا رحمة – المركز الثاني: ماغي بوغصن – المركز الثالث: داليدا خليل

ممثلون عرب

المركز الأول: قيس الشيخ نجيب – المركز الثاني: مكسيم خليل – المركز الثالث: باسل خياط

ممثلات عربيات

المركز الأول: أمل بوشوشة – المركز الثاني: دينا الشربيني – المركز الثالث: يسرا

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مسلسلات لبنانية

المركز الأول: أولاد آدم – المركز الثاني: بالقلب – المركز الثالث: سرّ

مسلسلات عربية

المركز الأول: لعبة النسيان – المركز الثاني: حرملك2 – المركز الثالث: البرنس

مسلسلات تركية

المركز الأول: البحر الأسود – المركز الثاني: إمرأة – المركز الثالث: عشق ودموع

ولا يعتبر هذا التصويت رسمياً لجوائز الموركس دور، بل أحبت اللجنة أن تأخذ بعين الأعتبار آراء الجمهور حول الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان 2020.

نذكر ان حفل توزيع جوائز “الموركس دور” في دورته الـ19، كان قد أقيم في نيسان 2019 في صالة السفراء في كازينو لبنان، برعاية وحضور وزيري الاعلام والسياحة الى جانب عدد من رجال السياسة اللبنانيين والسفراء العرب والاجانب.

هذا الحفل الضخم هو من تنظيم الأخوين الطبيبين زاهي وفادي الحلو، ولا شك في ان الحفل الذي يكاد يكون الأضخم في لبنان والعالم العربي سيغيب ربما هذا العام بسبب أزمة فيروس التي أثرت على كل صناعات الترفيه في العالم.