محمد منير يبكي في حفله "المباشر" ويطلب المساعدة من أجل الوقوف! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جذب حفل الفنان المصري محمد منير، الذي أقامه في منزله على طريقة البث المباشر بالتنسيق مع إحدى شركات المحمول، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدر محرك البحث "غوغل".

وأثار الحفل ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، خاصة أن منير تأثر أثناء أدائه أغنيته الشهيرة "حدوتة مصرية" ولم يتمالك نفسه حتى سقطت دموعه ثم عاد وتمالك أعصابه وأكمل الغناء.

وشاركت المطربة المصرية الشابة نوران أبو طالب، محمد منير الغناء، منها أغنية "شبابيك"، وأثنى الكينج على أدائها متوقعًا لها مستقبلًا باهرًا.

كما حرص الفنان على طمأنة الجمهور بشأن حالته الصحية، بعدما خضع لعملية جراحية مؤخرًا في مفصل الحوض، مشيرًا إلى أنه أصبح في حالة صحية جيدة.

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وقال منير: "أنا مكنتش بقدر أقف على رجلي بسبب مشكلة في مفصل الحوض"، ثم طلب من أحد مساعديه مد يده إليه لمساعدته، وقام بالوقوف من أجل طمأنة جمهوره.

وكان النجم المصري محمد منير قد وقع في خطأ فادح لاحظه جمهوره على منصات السوشال ميديا، بسبب رسالته إلى المخرجة الراحلة علوية زكي، حيث تمنى لها أن تتمتع بصحة جيدة ووعدها بزيارتها قريبًا، رغم أنها توفيت منتصف العام الماضي.

وكتب منير، منشورا على إنستغرام، قائلاً: "الله الله على جمالك .. الأخت الطاهرة الجميلة ملكة الزمن الجميل أول من تحمس لي وقدمني وراهن عليا.. بحبك وأوعدك بزيارة قريبة جدا.. ربنا يديلك الصحة انتي وبناتك الجميلات".

وقال أحدهم: "علوية زكي متوفية يا ملك، هتروح تزورها فين بس مصر محتاجاك متسبناش يا كينج"، و"يا كينج المخرجة علوية زكي الله يرحمها ماتت السنة اللى فاتت.. إنت إزاى متعرفش حاجه زي دي.. دا دي اللي اكتشفت"، و"ليه مكتوب في جوجل أنها متوفية؟".

يذكر أن محمد منير أعلن في وقت سابق عن رغبته في الزواج، مؤكدا أنْ لا شيء يمنعه من القيام بهذه الخطوة رغم تقدمه في العمر.

وقال منير البالغ من العمر 65 عاما، خلال الحلقة الرابعة من برنامج "سر الكينج" الذي يقدمه الكاتب عمر طاهر: "أنا أتمنى أن أكون متزوج ولدي أولاد ولكن ربنا عوضني بأولاد أخواتي والأحفاد"، وأضاف مازحًا: "أنا مازلت (عضلات) وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي ترغب في الزواج مني تكلمني".