هيا الشعيبي تهاجم الوافدين.. وتتمنى أن يكون بالكويت نفس مشهد الصين (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استيائها الشديد من وجود الوافدين والأجانب بالكويت في ظل أزمة كورونا، موضحةً أنهم السبب الرئيس في تزايد أعداد الإصابات وعدم وجود أماكن في المستشفيات للكويتيين لتلقي العلاج.

وقالت الشعيبي في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات ": "كان نفسي في الكويت يكون عندنا نفس مشهد الصين وهما بيودعوا الدكاترة بعد انتهاء أزمة كورونا.. لكن إحنا المصبية عندنا مش في أهل الكويت لكن المصيبة في الأجانب والوافدين الموجودين عندنا والمخالفين والبلاوي اللي عندنا.. حسبي الله ونعم الوكيل في تجار الإقامات الي جابو لينا هالعلى على قلبنا".

وتابعت: "المستشفيات ما لينا، الكويتين ماسكين دور والخليجين ماسكين دور والأجانب مسدحين في الأسره.. أنا مو ضد الأجانب ولا الوافدين لكن إحنا في وقت خطر.. هما دولتهم ملزومه فيهم مو إحنا .. غير ربعنا الي قايمين علينا".

واختتمت: "لا وكمان زياده معاش بعض الأجانب.. يعني ليش الحرب اللي صارت عندنا.. قلت مشكوربن أو جزاكم الله خير يا حكومة الكويت ما فيه.. قاعدين تبدوبها فوقنا شو تبون؟ ".

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد، هي أول من هاجمت الوافدين من خلال حديثها في أحد البرامج التلفزيونية، وهي غاضبة، وبصوت مرتفع مطالبة بإخراج المصابين بكورونا من غير الكويتيين خارج الكويت.

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وقالت: "حنا ملينا وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم .. اطلعهم واقطهم برا والله واقطهم بالبر .. أكلوا الخير ولعبوا واستانسوا خلاص يخرجون برا".

وجاءت بعدها الفنانة الكويتية مريم الصالح لكي تعرب عن استيائها من تصرفات بعض الوافدين بالكويت، موضحةً أنه بالرغم من المعاملة الحسنة وإكرام بلدها لهم إلا أنهم حاقدون ومخربون بحسب وصفها.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "الله يرفع عنا الكورونا ويرفع عنا الصفة اللي مو زينة وهي تجار الإقامات والله يسامحهم على اللي عملوه فينا.. هالآلاف المؤلفة الي جابوهم وكوموهم وحاليا الكويت اللي بتدفع ثمنهم".

وأضافت: "نتمنى من رب العالمين كل بلد تأخذ شعبها لأن الكويت صغيرة وشعبها قليل والوافدين حوالي ٣.٥ مليون وإحنا ما نقدر مهما كان في مادة نتحمل هذا العدد الكبير، تدخل مستشفى ما تلاقي مكان، الناس في الممرات".

واختتمت: "يعني نحن ما نطردهم بس يعطونا فرصة نشم نفسنا على ما الله يرفع البلاء عنا وبعدين نرجع نستقدمهم.. لكن بعضهم يخربون ويكسرون في المدارس.. ليش هذا الحقد.. إحنا طول عمرنا نعاملكم معاملة جيدة".

وسبق أن خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن صمتها وردت على اتهامها بسرقة التبرعات التي تم جمعها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا، قائلة: "أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا".