سمية الخشاب تثير السخرية بأداء أغنية "يا راحتي النفسية" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جديدا بحسابها الشخصي، تغني فيه باللهجة العراقية.

ونشرت سمية مقطع الفيديو الذي اختارت أن تغني خلاله أغنية "يا راحتي النفسية" العراقية، وكان أداؤها محل جدل وسخرية من قبل الكثيرين.

ويبدو أن سمية الخشاب أرادت من خلال هذه الأغنية، إظهار قدرتها على التحدث والغناء باللهجة العراقية، إلا أن الأمر لم ينل إعجاب المتابعين الذين سخروا من طريقة أدائها الأغنية.

وكتبت متابعة تعليقًا على أداء سمية للأغنية، قائلة: "يا ريتني ما سمعت"، وقال آخر: "هي اتجننت على كبر؟!"، فيما علق ثالث: "ما لقت إلا العراقيين تتغني لهم يبي لها سنين ضوئية عشان توصل ربع صوتهم".

فيما رجح آخرون إلى أن الفنانة المصرية وقعت في حب رجل خليجي، الأمر الذي دفعها لأداء أغنية عراقية، واختارت بالتحديد أغنية "يا راحتي النفسية"، لهذا السبب.

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ويأتي الهجوم على سمية، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تغني فيها باللهجة الخليجية، حيث سبق وأن طرحت أكثر من أغنية خليجية، منها "كلن بعقله راضي" و"يا مسكين" و"مش برضاك غصبا عليك".

كما صرحت الفنانة المصرية سمية الخشاب منذ عدة سنوات، أنها بصدد طرح ألبوم خليجي كامل، إلا أنه لم ير النور حتى هذه اللحظة.

يذكر أن سمية الخشاب أكدت في وقت سابق أن ارتباطها بأعمال درامية تسبب في توقفها عن الغناء لمدة 5 سنوات، واعترفت أنها "كسولة" لذا خطواتها في الغناء بطيئة.

وكانت سمية قد أثارت جدلًا واسعًا بتصريحها عن مقالب رمضان 2020، مشيرة إلى أنها علمت مسبقا بوجود مقلب مُدبر لها قبل ظهورها مع مواطنتها النجمة فيفي عبده، في برنامج "خلي بالك من فيفي"، لكن من دون أن تعلم باقي تفاصيل المقلب، من أعمال السحر والتكسير التي يتضمنها مقلب فيفي.

واعترفت الخشاب، خلال لقائها مع برنامج "القاهرة الآن"، بأن النجوم يكونون على علم بوجود مقلب سواء في برنامج فيفي عبده أو رامز جلال، قائلة: "أنا عارفة إني بعمل برنامج في بيت فيفي.. يعني الديكور من بيتها.. بس أنه فيه صريخ وتكسير وفرقعات لا مكنتش أعرف".

وتابعت: "على فكرة حتى رامز بيتقالنا إنه برنامج وممكن يكون فيه مقلب بس مش هيقولك تفاصيل.. يعني ممكن يلمحوا بإنها عاملة مقلب لكن مش هيحرقوا البرنامج أبدا".