نيرمين محسن: لهذا السبب اضطررت للكشف عن أصلي السعودي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السعودية نيرمين محسن، إن كثرة الإشاعات المغرضة التي أطلقت عليها مؤخرًا، هي التي دفعتها للكشف عن أصلها السعودي، مشيرة إلى أنها كانت لا تريد الإفصاح عن ذلك؛ لأنها تريد أن يحبها الناس لشخصيتها، فضلا عن كرهها للعنصرية.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "أنا ما قلت قبل لأني كنت صغيرة وقرارتي كانت متلخبطة بين أقول أو لا.. وما كنت حابة الناس تركز على حياتي الشخصية والتاس تركز علي شغلي وفني.. ما كنت أبي حد يحبني أو يكرهني عشان جنسيتي".

وتابعت نيرمين: "لكن كثرة الإشاعات المغرضة التي تعرضت لها اضطرتني إني أتكلم، يمكن إلى الآن في إشاعات بتطلع علي.. وكان في كتير من المتابعين يقولون ليش ساكتة.. في ناس يمكن تحبك قاعدة تصدق هذه الإشاعات".

وواصلت: "أنا إنسانة ضد العنصرية وأكرهها، أحب الإنسان لأنه إنسان ربي خلقه وكرمه.. وما في إنسان اختار من هو أبدًا ولا أهله ولا جنسيته.. وأنا كتير أحب وطني وأفتخر".

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وسبق أن ظهرت الفنانة السعودية الشابة نيرمين محسن، منذ عدة أشهر وهي تتحدث عن "الحجاب" وأنها ربما ترتديه في أي وقت.

وألمحت نيرمين عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، إلى أنها من المحتمل أن ترتدي الحجاب وقالت: "إذا نويت أرتدي الحجاب الله يهدي الجميع فستشاهدون كل يوم أفكار جديدة عمركم ما شفتوها".

وكانت ظهرت نيرمين وهي ترتدي غطاء على الرأس معلقةً على ذلك بالقول: "الله يهدينا جميعًا".

يشار إلى أنَّ نيرمين غابت عن الظهور تمامًا بعد وفاة شقيقتها "أريج" في رمضان قبل الماضي، بعد تعرضها لجلطةٍ دماغيةٍ مفاجئة، والتي تعد شقيقتها الوحيدة؛ ما جعلها تدخل في أزمة نفسيه منعتها من الظهور والتواصل.

وبدأت نيرمين محسن مشوارها الفني عام 2010، وترجع شهرة نيرمين لكونها أول ممثلة سعودية تشارك في عملٍ سوري، ومن أهم الأعمال التي قدمتها مسلسل "مرايا"، مع الممثل السوري ياسر العظمة عام 2011، واستطاعت نيرمين أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتمتلك شعبية من هذا العمل حتى وصلت في مشوارها الفني لتكون من أبرز نجوم المسلسل التاريخي "العاصوف".