قالت الفنانة صبا مبارك، إنها تستعد لتقديم أكثر من عمل فني في مصر خلال الفترة المُقبلة، ومضيفة :": "أعمل على تطوير أكثر من مشروع، لن أستطيع الكشف عن التفاصيل الآن"، لافتة أنها لا تعرف شيء حتى الآن عن فيلم "الراهب" الذي توقف منذ فترة طويلة، وكان سيشهد عودتها للسينما المصرية بعد غياب.
يُذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل بدوي حمل عنوان "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
صبا مبارك بدوية متمردة على التقاليد في "حارس الجبل"
شاهد صبا مبارك في أحدث إطلالة لها
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك تؤكّد أن لديها أكثر من مشروع فني في مصر الفترة المُقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.