مبارك تؤكّد أن لديها أكثر من مشروع فني في مصر الفترة المُقبلة

قالت الفنانة صبا مبارك، إنها تستعد لتقديم أكثر من عمل فني في مصر خلال الفترة المُقبلة، ومضيفة :": "أعمل على تطوير أكثر من مشروع، لن أستطيع الكشف عن التفاصيل الآن"، لافتة أنها لا تعرف شيء حتى الآن عن فيلم "الراهب" الذي توقف منذ فترة طويلة، وكان سيشهد عودتها للسينما المصرية بعد غياب.

يُذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل بدوي حمل عنوان "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة.

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