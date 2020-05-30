الصاوي يجري حوارًا طريفًا مع كلبه في "الحجر المنزلي"

يبدو أن الحجر المنزلي سيخرج طرائف الفنانين، فبعد أن شغل فنان العرب محمد عبده السوشال ميديا بقوله إنه اكتشف أن أولاده بعد الحجر أصبحوا 10 وليس 9، خرج الفنان المصري خالد الصاوي يحاور كلبه بشكل طريف، الذي نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر ظهر فيه وهو جالس على أريكة بطريقة عفوية ويقوم بإطلاق "صوت عواء" ثم يرد عليه الكلب بصوت مماثل.

ولم يكتفِ الصاوي بذلك، بل كان يحاور كلبه ويطلب منه أن يقلده باحترافية وحين ينجح الكلب في ذلك يقوم الفنان بمداعبته واللعب معه، حيث لاقى سلوك الصاوي العفوي مع الكلب تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين الذين أشادوا بطريقته الكوميدية في مداعبة كلبه ووصفوه بـ"راسم البهجة" على وجوههم.

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