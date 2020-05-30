إبنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد 6 أيام فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت، أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، إن والدتها تحسنت حالتها الصحية، ولا يوجد لديها أى أعراض كورونا سوى ارتفاع فى درجة الحرارة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

وأبدت انزعاجها الشديد من مواقع التواصل الإجتماعي التى تتناول كل ساعة خبر وفاة الفنانة القديرة، قائلة، "لابد أن يراعى أصحاب تلك الصفحات أن هناك أسرة، تتألم من هذه الشائعات"، طالبة كل المحبين بالدعاء لوالدتها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

من جهته كان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصري قد نفى مجددًا، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، متأثرة بفيروس "كورونا المستجد".

وأضاف زكي،أن الفنانة ما زالت تخضع للعلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية، مؤكدًا أن حالتها الصحية جيدة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.