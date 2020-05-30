شهد برمدا تطلق "يا كايدهم" دعماً لأطفال مرضى السرطان

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"الخليج 365" من بيروت: دعماً لأطفال مرضى السرطان، أطلقت الفنانة السورية شهد برمدا أغنية "يا كايدهم" عبر القناة الخاصة بمبادرة "الطفولة حياة" على اليوتيوب، على أن يذهب ريع الأغنية كاملاً لهذه المبادرة الخيرية.

الأغنية من كلمات هاني الصارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وميكس وماسترينغ ماهر صلاح، أما الإشراف العام فلإياد البني، بينما صمم فيديو الأغنية سامر سالم، والتصوير الفوتوغرافي استديو ستيف أحمد.

وتعد الأغنية بمثابة خطوة أولى نحو الخروج عن المألوف، إذ تبتعد فيها عن اللون الطربي الذي انتهجته منذ بداياتها الفنية سعياً منها لتحقيق التنوع، لتقدم أغنية خفيفة وسريعة تتناول فيها قصة حب ينتصر فيها العاشقان على الغيورين والحاسدين.

ويقول مطلع الأغنية: "كيدنا العوازل ده اللي بينا أنا وأنت ياما، زعل أوي كم حد غار منا وأذانا، خد وأنت نازل 100 دوا وألفين سلامة أو موت بغيظك يلي هتركز معانا".



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