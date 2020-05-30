جديد سارة فرح "يا خسارة"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة الشابة سارة فرح فيديو أغنيتها الجديدة "يا خسارة" من إنتاج "وتري" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى زمزم، ألحان وتوزيع ناصر الأسعد.

وعن عملها الجديد تقول فرح: " إنها تحب هذه الأغنية جدا على الصعيد الشخصي، أغنية تحمل الكثير من المعاني المتعلقة بالحب. وأشارت إلى أن التجارب القاسية في الحب لا تكسر الفرد بل تقوّيه، وتابعت قائلة إن الهدف من هذا العمل هو أنّ الإنسان باستطاعته أن يخلق من الضعف قوة."

نذكر أن فرح كانت قد وقفت للمرّة الأولى على المسرح مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية حيث قدّمتا أغنية "حرمت أحبك". بعد ذلك غنّت لأم كلثوم وصباح ونجوى كرم وغيرهم من سلاطين الطرب.

وتحضّر حاليّاً لسلسلة من الأعمال الغنائية ستطرحها بالمستقبل القريب مع شركة إدارة أعمالها "ميوزيك إز ماي لايف" و"وتري".