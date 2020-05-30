شكرا لقرائتكم خبر عن أهدانا الابتسامات .. نانسى وهيفاء وتيم وكارلا ينعون الفنان الراحل حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين فى مصر والوطن العربى، على نعى الفنان القدير الراحل حسن حسنى، الذى وافته المنية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، مؤكدين أنه صاحب روح حلوة وترك بصمة فى عالم الفن وأهداهم أجمل الابتسامات.



الفنان الراحل حسن حسنى

النجمة اللبنانية نانسى عجرم، قالت عبر حسابها على تويتر: "حسن حسنى.. أهدانا أجمل الابتسامات ورحل.. أحر التعازى للشعب المصرى والعالم العربى.. الله يرحمه ويصبر أهله وكل محبيه"، فيما كتبت هيفاء وهبى: "وداعا" الفنان الكبير حسن حسنى".



نانسى عجرم

أما الفنان تيم الحسن: "يارب يرحمك ويسكنك الجنة، رح نشتقلك يا صاحب الروح الحلوة والبصمة اللى ما هتفارقنا.. البقاء لله"، بينما قال أحمد داود: "مع السلامة يا عم حسن.. ربنا يرحمك ويصبر كل حبايبك.. أسألكم الدعاء والفاتحة".



تيم حسن

بينما نشرت الإعلامية والممثلة اللبنانية كارلا حداد، صورتين لها مع الفنان الراحل، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "حسن حسنى وداعًا.. الله يرحمه نجم الكوميديا".

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كارلا حداد

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



هيفاء

ومن المقرر أن تشيع أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مستشفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.



أحمد داود

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.