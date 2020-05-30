ننشر تفاصيل دفن جثمان الراحل حسن حسنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الفنان حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويتم تجهيز الجثمان من المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر التي مكث بها لدى تعرضه للأزمة الصحية الأيام الماضية، ويتم نقل الجثمان بعد ساعات قليلة لدفنه بمقابر الأسرة في طريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.