شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى ناعيا حسنى حسنى: "جوكر السينما والمسرح والتليفزيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمود البزاوى عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفى بعد 24 ساعة بالعناية المركزة.

ونعى البزاوى، عبر حسابه على فيس بوك، الفنان الكبير حسن حسنى قائلا، "ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن.. هتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم.. هتفضل من أهم علامات جيلك وجيلنا.. هتفضل جوكر السينما والمسرح والتليفزيون.. مع السلامة يا عمنا وأستاذنا وبابا".



محمود البزاوى

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.