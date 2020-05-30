شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان: قدمت وجهة نظرى فى عالم الفتوات وبحب الحقب الزمنية لأنها متعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المؤلف هانى سرحان العديد من ردود الأفعال الإيجابية بعد نجاح مسلسله "الفتوة" الذى قدم بطولته النجم ياسر جلال، خلال شهر رمضان المنصرم، ولاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً، لاسيما أنه تناول حقبة ما قبل 100 عام، وقال سرحان لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية من ردود أفعال الجمهور، والكوميكسات التي ظهرت خلال عرض الحلقات، مشيراً إلى أنه حاول تقديم وجهة نظرة الجديدة في عالم "الفتوات" من خلال المسلسل، الذى يعتبره ملئ بالتفاصيل المهمة للأجيال الصغيرة، موضحاً ان المسلسل أظهر الشكل الجمالى للحار ة الشعبية في تلك العصر من خلل الديكورات والملابس.

وعن حداثة اللهجة في المسلسل وبين الممثلين، أكد سرحان أن وجهة نظره كانت تقديم عملا درامياً يضاهى تلك الحقبة لكن بشكل حديث، خاصة أن الأجيال الصغيرة لا تعرف الكثير عن تراث مصر، لاسيما أن الأجيال الصغير تسيطر عليهم أفكار التكنولوجيا الحديثة .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.