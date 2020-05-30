"تواطؤ مع عبدالوهاب لاستكمال أغنية و4 زيجات ووفاة ابنها".. حكايات مديحة يسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة مديحة يسري الثانية، إذ رحلت في 30 مايو 2018، عن عمر يختلف في تحديده، نظرا لاختلاف تاريخ الميلاد الخاص بها، بين عام 1918 وعام 1920.

البداية الفنية والاسم

اسمها الحقيقي غنيمة خليل حبيب علي، واكتشفها المخرج محمد كريم، وشاركت في عام 1942 من خلال فيلم ممنوع الحب.

كونت دويتو فني مع زوجها الفنان محمد فوزي وظهرا معا في أكثر من فيلم، منها أفلام "فاطمة وماريكا وراشيل " و"آه من الرجالة"، و"بنات حواء".

الاعتزال

اعتزلت قبل وفاتها بـ8 سنوات، بينما كان آخر أعمالها قبل وفاتها 16 عاما، من خلال مسلسل "قلبي يناديك" عام 2004.

في المستشفى

في أيامها الأخيرة بالمستشفى، وجهت رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بسبب ما لمسته من عدم لها، رفع من معنوياتها.

4 زيجات

قال الإعلامي محمود في برنامج "باب الخلق" على قناة النهار، إن أول زوج لها هو المطرب محمد أمين، الذي اكتشفه الموسيقار محمد عبدالوهاب، ثم تزوجت من أحمد سالم، التي أكدت أنه الوحيد الذي لم يخونها، حسب تصريحات لها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح".

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وقال محمود سعد إن أحمد سالم، هو صاحب أول "هنا القاهرة" في الإذاعة، وأسس استوديو مصر مع طلعت حرب، مضيفا: "مديحة حكتلي إن لو خرجوا مرة أو ركبوا العربية وشالت ايديها من على ايديه، كان يزعل، ولما يحبوا يخرجوا، كان يفسحها بالطيارة الخاصة بتاعته".

وأضاف أنها تزوجت من الفنان محمد فوزي، وأنجبت منها ابنهما عمرو، الذي توفي في حادث سيارة، ثم تزوجت من الشيخ إبراهيم سلامة، شيخ مشايخ الطريقة الحامدية الشاذلية.

حب العقاد وعبدالمنعم السباعي لها

أحب الكاتب والمفكر عباس العقاد، مديحة يسري كثيرا، لكنها لم تبادله المشاعر نفسها.

وهو الأمر الذي تكرر مع الشاعر عبدالمنعم السباعي، الذي كتب "أروح لمين، وجميل وأسمر"، وذات مرة كان يكتب للموسيقار محمد عبدالوهاب، كلمات أغنية "أنا والعذاب وهواك" ولم يكملها، فطلب عبدالوهاب من مديحة يسري، أن تعامل السباعي بشكل سيئ، حتى يكمل القصيدة، وهو ما حدث بالفعل، حسب رواية محمود سعد، والسباعي كان والد المخرج مدحت السباعي، والد الفنانة ناهد السباعي.

مديحة تحكي عن وفاة محمد فوزي

قالت الفنانة مديحة يسري إن محمد فوزي تحمل مصادرة كل شركاته وأمواله، وقبل أن يكون مستشارا فنيا لشركة الأسطوانات، لكن حين استغنوا، مرض لمدة 4 سنوات بالسرطان، حتي توفي.

الوفاة

توفيت الفنانة الكبيرة مديحة يسري، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 30 مايو عام 2018، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد صراع طويل مع الأمراض المصاحبة للشيخوخة.