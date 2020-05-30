موعد استئناف فيلم "كيرة والجن" لـ كريم عبدالعزيز وأحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يستأنف النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، تصوير مشاهدهما في فيلم "كيرة والجن 1919"منتصف يونيو المقبل.

وقال مصدر من داخل العمل، إن شركة الإنتاج تسعى للانتهاء من تصوير جميع المشاهد خلال الفترة الجارية للانتهاء من العمل كاملًا قبل نهاية العام.

وأضاف المصدر أن أسرة الفيلم تسعى للانتهاء من تصوير المشاهد الخاصة بمصر قبل تصوير المشاهد الخارجية بجنوب أفريقيا، والتي قد تستمر لثلاثة أسابيع.

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ويواجه صناع العمل صعوبة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل أزمة فيروس كورونا، إذ يعتمد الفيلم على التصوير في العديد من الأماكن العامة وأيضًا مشاركة عدد كبير من المجاميع.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة من تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويستعرض واقع المجتمع المصري فترة الاحتلال الإنجليزي وحتى عام 1924، كاشفًا عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب الروائي أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويعد الفيلم هو التعاون الخامس الذي يجمع بين الثنائي.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، وروبي، سيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد.