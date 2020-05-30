تراند اليوم : "جاهل بالدين".. صاحب شخصية "هشام عشماوي" في "الاختيار" يرد

تعرض الممثل المصري، أحمد العوضي الذي جسد شخصية ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" لهجوم من إحدى الفتيات التي اتهمته بالجهل بالدين في رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت، قائلة: "مش عارفة أجيبهالك إزاي يا أستاذ أحمد، بس تقريبًا كده والله أعلم يعني بابا نسي يعلمك دينك وانت صغير من كتر مشاغله، وغالبًا برضه نسي يوديك مكان تتعلمه فيه، وتقريبا كده اللي عمل المسلسل فهمك غلط برضه ونسي يقولك إن ده الدين الصحيح، وانهم طبيعي يتكلموا بيه عشان يستغلوا الناس باسمه، وبيفسروه غلط عشان يحللوا القتل ويكفروا اللي على مزاجهم، بس guess what يا أستاذ أحمد، إنت محتاج تروح تتعلم إزاي بنصلي، وتعرف العشا كام ركعة، وتعرف إن في صلوات وحاجات سنن عن الرسول بتسمى نوافل، وإن العلماء دي وابن تيمية اللي فسرتوا كلامه على مزاجكو مع إن كلامه كان موجه وقت الطاعون، واللي ديه حاجة أشك إن حضرتك تعرفها".

وأضافت "هاجر أحمد" في سياق هجومها على العوضي ودفاعها عن ابن تيمية: "عاشوا وماتوا بيجتهدوا في الدين، عشان لو حضرتك فتحت جوجل وحبيت تستفسر عن حاجة غير إن ليك في الميراث ضعف أختك، أو إنك تتجوز التانية على مراتك اللي أظن ما تعرفش غيرهم في دينك، تلاقي تفاسير، آه صح، والتجويد والغنة وربط الحروف ببعض كأنهم واحد، وكل الحاجات دي من أحكام قراءة القرآن، واللي طبيعي أي مسلم يكون بيقرأ قرآن كعبادة يكون عارفها عادي ويتعلمها، ده غير إن سورة المائدة وغيرها مش سور إرهاب، وما اسمهوش القرآن بتاعهم اللي بيقرأوه، عشان القرآن مش بتاع حد، ده بتاع ربنا، غير إن الطاغوت اللي حضرتك قولت أنه مذكور في القرآن بتاعهم فالطاغوت أصلا في اللغة هو تجاوز الحد، والشيطان طاغوت، واللي بيدعي الألوهية طاغوت، واللي بيحكم بغير ما أمر الله طاغوت، يعني الإرهابيين نفسهم اللي بيقولوا عن الناس طاغوت، هما طاغوت، لأنهم بيحكموا بغير اللي ربنا أمر به، وبيحرفوا في القرآن وبيفسروه على مزاجهم عشان يستغلو الناس بالدين، فكون إن حضرتك جاهل بدينك وغير عالم بيه وبتعمل اللي المخرج قالوا وحفظهولك وخلاص، مع العلم إن المخرج نفسه غير ملم بدينك أصلا ولا يعرفه، فده لا يجعل منك شيئا إلا أضحوكة بين الناس، لأنك حتى مش عارف صلاة العشاء الفرض عليك ومفروض بتصليها دايما كمسلم كام ركعة.. شكرا".

ورد العوضي على هجوم الفتاة، مقللاً من أهمية محتواه، بالقول: "هي عاوزة تبقي عميقة وتقول كلام كتير وتعمل بوم.. بس البوست قلش منها معلش.. بس يا حبيبتي نجمع كلام مفهوم ونرتبه وبعدين نبقى نعمل بوست".