موعد تشييع جثمان حسن حسنى من على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

تشيع جنازة النجم الكبير حسن حسني من مستشفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم، ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة عليه هناك في المقابر، وذلك بحضور الأسرة

والأقارب وبعض المقربين منه فقط.

ومن المقرر أن تبدأ تحرك الجنازة من المستشفى في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم السبت.



يذكر أن النجم حسن حسني توفىي في الساعات الاولى من صباح اليوم، وذلك عن عمر ناهز 89 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.





