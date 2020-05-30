قدم الفنانون حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال واجب العزاء في النجم الكبير حسن حسني، وجاء ذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعرب بيكا عن شدة حزنه قائلًا: إن لله وإن إليه راجعون .. البقاء لله تعالى وحده .. انتقل الى رحمة الله الفنان القدير حسن حسني.. اللهم اغفرلهُ وارحمهُ واسكنهُ فسيح جناتك.
وأعرب أيضًا عمر كمال عن حزنه الشديد حيث نشر فيديو لتكريم حسن حسني، وعلق عليه ناعيًا: وداعًا حسن حسني.
ونعى شاكوش النجم حسن حسني، قائلًا: إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ياعم حسن حسني هتوحشنا والله.
قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.
وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى منذ قليل عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة
وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال يقدمون واجب العزاء في حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.