حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال يقدمون واجب العزاء في حسن حسني

قدم الفنانون حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال واجب العزاء في النجم الكبير حسن حسني، وجاء ذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب بيكا عن شدة حزنه قائلًا: إن لله وإن إليه راجعون .. البقاء لله تعالى وحده .. انتقل الى رحمة الله الفنان القدير حسن حسني.. اللهم اغفرلهُ وارحمهُ واسكنهُ فسيح جناتك.

وأعرب أيضًا عمر كمال عن حزنه الشديد حيث نشر فيديو لتكريم حسن حسني، وعلق عليه ناعيًا: وداعًا حسن حسني.

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ونعى شاكوش النجم حسن حسني، قائلًا: إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ياعم حسن حسني هتوحشنا والله.



وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى منذ قليل عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة

قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.