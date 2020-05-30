أمير كرارة يقدم واجب العزاء في حسن حسني

قدم النجم أمير كرارة واجب العزاء في النجم الكبير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر أمير صورة للنجم حسن حسني، وعلق عليها ناعيًا: انا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحمك ياعم حسن ويصبر اهلك.. ارجوا قراءة الفاتحه. عليها ناعيًا: انا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحمك ياعم حسن ويصبر اهلك.. ارجوا قراءة الفاتحه. Advertisements يذكر أن خبر وفاة النجم الكبير حسن حسني جاء على مسامع الوسط الفني كالصاعقة، فلا صوت يعلو على هذا الخبر الأليم على كل منصات التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وانستجرام.



ونعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة النجم القدير حسن حسني. الكبير حسن حسني جاء على مسامع الوسط الفني كالصاعقة، فلا صوت يعلو على هذا الخبر الأليم على كل منصات التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وانستجرام.ونعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة النجم القدير حسن حسني.

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