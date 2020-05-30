بكلمات مؤثرة .. محمد إمام ينعي حسن حسني

نعى الفنان محمد إمام، النجم حسن حسني بكلمات مؤثرة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعرب محمد عن حزنه قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير عم حسن حسني.. تغمده الله بواسع رحمته ..وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. في وفاة الفنان الكبير عم حسن حسني.. تغمده الله بواسع رحمته ..وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. Advertisements يذكر أن النجم حسن حسني توفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل. منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

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