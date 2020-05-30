وفاة حسن حسني يؤلم قلب محمد هنيدي

نشر النجم محمد هنيدي صورة للفنان القدير حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعرب هنيدي عن شدة حزنه قائلا: وجعت قلبى ياعم حسن.. انا لله وانا اليه راجعون. ياعم حسن.. انا لله وانا اليه راجعون. Advertisements يذكر أن النجم القدير حسن حسني شارك أخيرًا في بطولة مسلس سلطانة المعز، وهو من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم. المعز، وهو من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم.

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