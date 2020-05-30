قدم المنتج ريمون مقار، رئيس مجموعو فنون مصر للإنتاج والتوزيع واجب العزاء في النجم الكبير حسن حسني. ونشر ريمون صورة حداد من أحد مشاهد النجم حسن حسني من مسلسل رحيم، وعلق عليها ناعيا: وداعًا للنجم الكبير الاستاذ حسن حسنى ربنا يرحمه الف رحمه و نور على هذا النجم الكبير. ناعيا: وداعًا للنجم الكبير الاستاذ حسن حسنى ربنا يرحمه الف رحمه و نور على هذا النجم الكبير. Advertisements يذكر أن مسلسل رحيم من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من ياسر جلال، نور، محمد رياض، دنيا، طارق عبد العزيز، توني ماهر، صبري فواز، إيهاب فهمي، ياسمين غيث، دينا، إيمان سالم، ندى بهجت، نورهان عبد العزيز، إدوارد، ليلى حسام، إسلام شوقي، أمين، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من ياسر جلال، نور، محمد رياض، دنيا، طارق عبد العزيز، توني ماهر، صبري فواز، إيهاب فهمي، ياسمين غيث، دينا، إيمان سالم، ندى بهجت، نورهان عبد العزيز، إدوارد، ليلى حسام، إسلام شوقي، منى فاروق ، مفيد عاشور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة فنون مصر تقدم واجب العزاء في حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.