صور .. كريم عبد العزيز يودع حسن حسني بـ الباشا تلميذ

نشر النجم كريم عبد العزيز بعض صور من مشاهده مع النجم القدير حسن حسني من خلال فيلم الباشا تلميذ، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. بوك. وعلق كريم على الصور قائلًا: آه بتعصبني متقوليش يافاشل .. البقاء لله. Advertisements يذكر أن فيلم الباشا تلميذ من تأليف بلال فضل، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من غادة عادل، محمد رجب، رامز جلال، مها أحمد، محمد لطفي، لطفي لبيب، خالد الصاوي، منى هلا، ألفت سكر، محمد الدفراوي، رضا إدريس، رفيق محسن، سليمان عيد، أحمد عقل، فايق عزب، يوسف داوود. وائل إحسان، وبطولة كل من غادة عادل، محمد رجب، رامز جلال، مها أحمد، محمد لطفي، لطفي لبيب، خالد الصاوي، منى هلا، ألفت سكر، محمد الدفراوي، رضا إدريس، رفيق محسن، سليمان عيد، أحمد عقل، فايق عزب، يوسف داوود.

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